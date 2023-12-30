لطفي لبيب: نعاني من مشكلات في سيناريوهات الأفلام الكوميدية

قال الفنان لطفي لبيب، إن السينما دائمًا حرة، ولا يجب أن تقدم قوالب كوميدية هدفها الضحك فقط، مُشددًا على أنه لابد من وجود قيمة للعمل الفني، مستشهدَا بأفلام السينما في الفترات الماضية، التي كانت تحمل معنى حتى وإن كان العمل كوميديًا.

لطفي لبيب يكشف مشكلات السيناريو بالسينما

وأضاف «لبيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأفلام الكوميدية حاليًا تعاني من مشكلة كبيرة في السيناريو، بسبب ارتفاع التكلفة الانتاجية، إذ يضطر المنتجون إلى إلغاء المشاهد الخارجية في الكثير من الأوقات والذي يؤثر سلبًا على جودة السيناريو والعمل بشكل عام.

لطفي لبيب يشارك في فيلم «نور الريس»

يذكر أن الفنان لطفي لبيب يشارك حاليًا في بطولة فيلم «نور الريس»، مع الفنان مصطفى كامل، حيث يجسد شخصية والده ضمن الأحداث وينقذه بعد فقدانه لأهله، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

الفيلم من بطولة مصطفى كامل، لطفي لبيب، محمد سليمان، عمرو عبدالجليل، هدى هاني، بوسي شاهين، أمير شاهين، وائل عوني، رانيا التومي، وآخرين، قصة مصطفى كامل، تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج مازن الجبلي.