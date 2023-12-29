لطفي لبيب يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم «نور الريس»

يواصل الفنان لطفي لبيب، تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم «نور الريس»، باستديو المغربي في شبرامنت، الذي يجسد بطولته الفنان مصطفي كامل، ويعود من خلاله بتجربة التمثيل بعد غياب سنوات طويلة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

تفاصيل مشاركة لطفي لبيب بالفيلم

وأوضح الفنان لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يجسد شخصية والد الفنان مصطفي كامل خلال الأحداث، الذي يتبناه ويتولى رعايته بعد فقده لأهله، مشيرًا إلى أنّ سيناريو الفيلم تمت كتابته بعناية شديدة، ويتضمن مزيجًا من الرومانسية والكوميديا والتشويق، ولكنه يوجه رسالة هامة خلال أحداثه لجيل الشباب الحالي، تظهر بنهاية الفيلم.

أبطال الفيلم

فيلم «نور الريس» من بطولة مصطفي كامل، لطفي لبيب، محمد سليمان، أمير شاهين، رانيا التومي، عمرو عبدالجليل، وائل عوني، الطفل هيثم، هدي هاني، بوسي شاهين، محمد فاروق شيبه، وآخرين من إخراج مازن الجبلي، وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك، وقصة مصطفي كامل، وإنتاج بلال صبري.