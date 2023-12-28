لطفي لبيب: الرئيس السيسي حافظ على استقرار مصر.. وتقدّم بها إلى الأمام

أعرب الفنان لطفي لبيب، عن سعادته بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية لفترة جديدة بعد فوزه بالانتخابات، قائلا إنّ الرئيس بذل ما بوسعه في الدورة الماضية، وقفز بمصر نحو التقدم في جميع المجالات وبشكل ملحوظ.

لطفي لبيب: مصر تعيش أوضاعا مستقرة

وأضاف لبيب لـ«الوطن»، أنّ الرئيس السيسي حافظ على استقرار الأوضاع في مصر رغم اشتعال المنطقة العربية من حولنا: «إحنا في ظروف حاليًا الدنيا كلها بيعاد صياغتها، ولازم نقف جنب بلدنا، ويكفي إن مصر كانت قائمة على 8% من مساحتها ودلوقتي أصبحت 14% ودي قفزة هائلة مش مصدقينها».

فيلم نور الريس

ويشارك الفنان لطفي لبيب في بطولة فيلم «نور الريس»، مع الفنان مصطفى كامل، والذي يشهد عودته للتمثيل بعد غياب سنوات طويلة.