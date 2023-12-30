حملة تموينية مكثفة بالإسكندرية تضبط 30 مخالفة بالمخابز والأسواق

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، إنه جرى تنفيذ حملة تموينية على المخابز البلدية، وكذلك محلات بيع السلع الغذائية للحفاظ على الدعم الذي تقدمة الدولة للمواطنين، من خلال الخبز المدعم والتأكد من نظافة معدات العمل والأدوات المستخدمة ووزن الرغيف، كما هو مقرر.

وأضاف «القلش» لـ«الوطن» أنه يجري تنفيذ حملة تموينية على المخابز البلدية، وكذلك محلات بيع السلع الغذائية، للحفاظ على الدعم الذي تقدمة الدولة للمواطنين من خلال الخبز المدعم، والتأكد من نظافة معدات العمل والأدوات المستخدمة، ووزن الرغيف كما هو مقرر.

حملة مكبرة

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات من م الدكتور على المصيلحي وزير، التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة المخابز البلدية المدعمة والأسواق، أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة والأسواق.

تحرير محاضر للمخابز

وأضاف المهندس محمود القلش، أن المديرية شنت حملة تموينية مكبرة برئاسة رضا حسن مدير إدارة تموين المنتزه و محمد الشافعي مفتش تموين إدارة العجمي على المخابز بنطاق إدارات المنتزه، وشرق، ووسط، والجمرك، والعجمي، التي أسفرت عن تحرير عدد 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة، تحرير عدد 6 محاضر إنتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات، تحرير عدد 5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، تحرير عدد 4 محاضر عدم وجود لوحة بيانات على المخابز، تحرير محضرين عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، تحرير محضر عدم احتفاظ بسجل تفتيش، تحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق