محمد الرشيدي وكيلا لوزارة التربية والتعليم بأسوان

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتعيين المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيلا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان؛ ليحل الرشيدي، خلفًا لعبد الكريم لطفي الذي بلغ سن التقاعد القانوني.

تأتي هذه الخطوة، في إطار سعي الوزارة لتعزيز جودة التعليم، وتحسين أداء القطاع التعليمي في مختلف المحافظات.

استراتيجيات جديدة تتبعها وزارة التعليم

ومن المتوقع أن يبدأ الرشيدي، في تطبيق استراتيجيات جديدة وابتكارية؛ لتعزيز التعليم في أسوان، وتحقيق تحسن ملموس في جودة التعليم ونتائج الطلاب.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس محمد الرشيدي، هو من أبناء محافظة سوهاج، ويتمتع بسمعة طيبة ومكانة مرموقة على المستوى الأخلاقي والعلمي، ويحظى الرشيدي بشعبية واسعة بين أبناء محافظته، وقد شغل سابقًا منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، قبل نقله ليعمل مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

يعد تعيين «الرشيدي» خطوة هامة في تطوير القطاع التعليمي بالمحافظة، وهو أمر يثير التفاؤل والأمل في تحقيق تقدم ورفع مستوى التعليم بمنطقة أسوان.

تطلعات نحو تعليم عالي الجودة

ويتطلع الجميع إلى تحقيق تحسينات كبيرة في البنية التحتية للتعليم، وتطوير المناهج الدراسية وتدريب وتأهيل الكادر التعليمي، بهدف تمكين الطلاب من الحصول على تعليم عالي الجودة وفرص أفضل للنجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية.