«الصحة» ترفع حالة الطوارئ استعدادا لاحتفالات رأس السنة بمطروح والساحل

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، رفع حالة الطورائ في جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بمديرية الصحة بمطروح، استعدادًا لاحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، ورفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن هناك توافر لجميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كل التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال فترة احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، لاستقبال أى حالات مرضية والتعامل معها.

انعقاد دائم لغرفة أزمات الصحة

وأضاف وكيل «صحة مطروح»، أن هناك استمرار انعقاد دائم لغرفة الأزمات الرئيسية بديوان مديرية الصحة، للربط بين غرف الأزمات بكل مستشفيات مرسى مطروح وفي الساحل الشمالي، التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

رفع درجة الاستعداد بمنافذ تقديم الخدمة الطبية

وأشار وكيل الوزارة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه، وموافاة المديرية بأي مستجدات طارئة قد تحدث في حينها، والتأكيد على مديري المستشفيات والإدارات، بمراجعة مصادر المياه والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية.

الرقابة الطبية والتفتيش

وأشار وكيل صحة مطروح، إلى استمرار العمل في قطاعات الرقابة والمتابعة والتفتيش والطب الوقائي والعلاجي، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية في مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي وكل مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال فترة الأعياد، للتأكد من انتظام سير العمل.