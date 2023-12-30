قافلة طبية مجانية بالقليوبية تكشف على 1145 مواطنا

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، قيام إدارة القوافل الطبية العلاجية، بتنظيم قافلة طبية مجانية، لخدمة أهالي منشأة بنها التابعة لبنها، يومي أمس الجمعة واليوم السبت، وأجرت الكشف الطبي على 1145 مواطنًا بالنمجان، من خلال عيادات طبية في مختلف التخصصات.

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية

وأضافت صحة القليوبية، في بيان، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «الباطنة- الأطفال- الجراحة- النساء- الأسنان- تنظيم أسرة- رمد»، إلى جانب عيادة اكشف واطمن للكشف، عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

وأشارت إلى وجود معملي دم وطفيليات، وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وجرى صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

وأكدت أن القافلة جاءت في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.