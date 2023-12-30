تصل للحبس.. عقوبة التهرب من دفع نفقة الزوجة والأبناء وفقا للقانون

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن القانون المصري حرص على حماية المرأة المصرية من شتى الجوانب المختلفة، ومن أهم الأمور التي اهتم بها القانون هي مسألة الطلاق، لما تتعرض له في هذا الظرف من بعض التحديات.

التهرب من النفقة

وأوضح الحديدي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وفقا لما جاء في القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فهناك عدد من العقوبات الرادعة في مواجهة الزوج الذي يتهرب من دفع نفقة الزوجة بعد الطلاق، وذلك حرصا من الدولة المصرية على الحفاظ على حقوق المرأة وحمايتها.

عقوبة التهرب من النفقة

وأوضح أن المادة رقم 293 من قانون الأحوال الشخصية أنه في حال امتنع الزوج عن دفع النفقة التي حكمت بها المحكمة وقادر على دفعها لمدة وصلت إلى 3 شهور، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تزيد عن 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.