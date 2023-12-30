مراكز الفنون والإبداع بكفر الشيخ تنظم تدريبات إبداعية لذوي الهمم

نظّمت مراكز الفنون والإبداع، بمراكز شباب، «قبريط، وسيدي سالم، وكفر الشيخ»، تدريبات خاصة لتنمية المهارات الإبداعية، لتنمية قدرات الأطفال من ذوي الهمم، لاحتواء طاقاتهم، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنمية المهارات الإبداعية لشباب كفر الشيخ

وأكّد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، في بيان، أن مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، يقدم برنامج خاص، لتنمية المهارات الفنية، إلى جانب البرامج الرياضية التي تصمم خصيصًا؛ ليتناسب مع قدراتهم البدنية، لتحقيق الأهداف المرجوة، إضافة الأنشطة الترفيهية على هامش التدريب، لمساعدة ذوي الهمم على تطوير قدراتهم، وتشجيعهم على تحدي الإعاقة وتفريغ الشحنة الانفعالية.

خدمات مجانية بمراكز الشباب

يذكر أن مراكز الفنون والإبداع، تقدم خدماتها بالمجان بمراكز شباب «سيدي سالم، وكفر الشيخ، وقبريط»، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، والدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب القادرون باختلاف.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، تنظم عدة مبادرات شبابية، منها «نتشارك، ودوري حياة كريمة للكرة الخماسي، ومشروع ألف بنت».