الفيلم الوثائقي «لجنة أجرانات».. أستاذ طب نفسي: إسرائيل شعرت قبل 73 بتضخم شديد في الذات

عرضت قناة «الوثائقية» فيلما وثائقيا بعنوان «لجنة أجرانات»، وتناول ملابسات تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية برئاسة القاضي «شمعون أجرانات» في أعقاب الهزيمة العسكرية المهينة في حرب أكتوبر 1973.

واستجوبت اللجنة أكثر من 150 شاهدا لأكثر من 140 جلسة، من بينهم رؤساء الأركان والوزراء وكبار المسؤولين الإسرائيليين.

وقال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، خلال الفيلم، إن إسرائيل شعرت بتضخم شديد في الذات، ونشرت فكرة وقتها بأن جيشها لا يقهر ولا يهزم أبدا، وأنها لا يمكن أن تخشى العرب أو تضع أي حساب أو تقدير، ومرت السنوات وهذا المعتقد ليس فقط لدى الإسرائيليين ولكن لدى الجيوش العربية في العالم.

وأوضح «المهدي»، أن إسرائيل بدأت تنظر إلى وجودها الضئيل في وسط هذا المحيط العربي، والشعور بالخوف والخطر الشديد، وبعد حرب 1973 خرجت المظاهرات التي تطالب باستقالة جولدا مائير وموشيه دايان، وبالفعل استقالا تحت تأثير الضغط الشعبي.