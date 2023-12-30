محمد فؤاد يكشف تفاصيل خلافه مع محمد هنيدي: عمرنا ما كنا أصحاب

كشف الفنان محمد فؤاد، حقيقة خلافه مع الفنان محمد هنيدي، بسبب فيلم «إسماعيلية رايح جاي»، الذي كان من بطولتهما وعُرض عام 1997، وحقق نجاحا كبيرا حينها، وحصد إيرادات مرتفعة.

سبب خلاف محمد فؤاد ومحمد هنيدي

وقال محمد فؤاد في تصريحات تليفزيونية، إنه ليس صديقا لـ«هنيدي»، لأن أجواءه مختلفة عنه، ولم يوجه له دعوة لحضور فرحه كما يتردد، موضحا أن الجمهور دائما ما يقتنع بأننا أصدقاء بسبب فيلم «إسماعيلية رايح جاي»، بسبب ما ظهر على الشاشة من علاقة ود واحترام بيننا.

وأضاف أن محمد هنيدي كان يريد أن يضع اسمه على التتر خلف اسمه، ولكنه رفض لوجود بطلة نسائية في العمل، موضحا: «كنت بصحى من النوم عشان يجي التصوير، وكان يمشي يقول إن فيلم إسماعيلية رايح جاي هيفشل ودا محصلش الحمدلله وحقق نجاح كبير، وأنا اللي صممت بوستر الفيلم بإيدي وحطيته قبل مني، يجي هو ويطلع يقول كلام ملوش لازمة في البرامج، ويشرفني أنه يكون صحبي ولكن مش بالعافية، وعمرنا ما كنا أصحاب».

أبطال فيلم إسماعيلية رايح جاي

فيلم «إسماعيلية رايح جاي» شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد فؤاد، محمد هنيدي، خالد النبوي، حنان ترك، عزت أبو عوف، حمدي غيث، كريمة مختار، شادية عبد الحميد، وغيرهم.