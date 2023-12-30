تجديد الثقة في أفراح سيد وكيلا لوزارة الشباب والرياضة بأسوان

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تجديد الثقة في أفراح سيد، وكيل الوزارة بأسوان، لفترة جديدة، وصدق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على القرار.

تأتي هذه الخطوة بعد الإنجازات الكبيرة التي تحققت في المديرية خلال السنوات الماضية تضمنت إنشاء ملاعب ومراكز شباب، وتكوين فرق رياضية في القرى والمدن بالمحافظة، وتحقيق نجاحات في بطولات كرة القدم واليد والطائرة، بالإضافة إلى الألعاب الرياضية الأخرى مثل الكاراتيه والجمباز والعدو متعدد المسافات، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأنشطة الفنية والندوات التوعوية.

أول سيدة تتولى المنصب في تاريخ مديرية الشباب بأسوان

يذكر أن وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، أفراح سيد، هي أول امرأة تتولى هذا المنصب في المديرية.

من جهة أخرى، أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتعيين المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيلا لوزارة التربية والتعليم، بمحافظة أسوان، خلفًا لعبد الكريم لطفي، الذي بلغ سن التقاعد القانوني.

تعزيز جودة التعليم في ظل استراتيجية جديدة

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة التعليم، وتحسين أداء القطاع التعليمي في جميع المحافظات، ومن المتوقع أن يواصل «الرشيدي» تنفيذ استراتيجيات جديدة ومبتكرة؛ لتعزيز التعليم في أسوان، وتحقيق تحسين ملموس في جودة التعليم ونتائج الطلاب.

يذكر أن المهندس محمد الرشيدي، من أبناء محافظة سوهاج، ويتمتع بسمعة طيبة ومكانة مرموقة على المستوى الأخلاقي والعلمي، وشغل سابقًا منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، قبل نقله ليعمل مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالشرقية.