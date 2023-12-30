طقس الإسكندرية في رأس السنة.. 3 تحذيرات للمواطنين

حذّرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، المواطنين من طقس الإسكندرية غدًا، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، نتيجة لتوقعات بسقوط أمطار متوسطة بثاني أيام نوة رأس السنة، التي بدأت اليوم، ومتوقع استمرارها لمدة 5 أيّام.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، 3 تحذيرات من طقس الإسكندرية غدًا؛ لراغبي الاحتفال برأس السنة، حسب ما أعلنته غرفة عمليات المحافظة.

طقس الإسكندرية غدًا في رأس السنة

وتبين أن طقس الإسكندرية، غدًا الأحد، الذي يوافق رأس السنة الحالية سيكون طقس بارد، تبلغ درجات الحرارة العظمى فيه 20 درجة، بينما الصغرى تسجّل 14 درجة مئوية.

وتشهد المدينة الساحلية أمطارًا بنسبة 40%، مع زيادة سرعة الرياح، ما يجعل الطقس باردًا.

تحذيرات لمواطني الإسكندرية من طقس رأس السنة

وبسبب الأمطار التي تضرب المدينة الساحلية تزامنا مع احتفالات رأس السنة، أصدرت محافظة الإسكندرية 3 تحذيرات هامة للتعامل مع هذا الطقس، تمثل في الآتي:

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- ارتداء ملابس ثقيلة ومضادة للأمطار.

- يفضل الخروج في الأماكن المغلقة في حال سقوط أمطار في توقيت الاحتفالات.