تأجيل مباريات البراعم والناشئين بالإسكندرية بسبب امتحانات نصف العام

قررت لجنة المسابقات بمنطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف عامر حسين، المشرف العام علي المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم والعميد صبحي الصاوي، رئيس لجنة مسابقات بمنطقة الإسكندرية، وحسن إسماعيل، المدير التنفيذي لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم، ومقرر اللجنة، تأجيل مباريات البراعم والناشئين بسبب امتحانات نصف العام.

وقال عامر حسين، المشرف العام على المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في بيان، إن قرار تأجيل جميع المباريات لمسابقات الناشئين والبراعم التابعة للفرع، اعتبارًا من 1 يناير المقبل حتى 26 من الشهر نفسه، جاء بسبب ارتباط اللاعبين بأداء امتحانات نصف العام، حتى يتفرغ اللاعبين لأداء الامتحانات بعيدًا عن ضغوط المباريات وأوقات التدريبات.

تأجيل المباريات

وأوضح عامر حسين، أن منطقة الإسكندرية لكرة القدم تحرص على مستقبل البراعم والناشئين التعليمي كحرصها على تنمية مواهبهم في كرة القدم فجميعهم أبناءنا، وسيتم تحديد مواعيد المباريات المؤجلة فيما بعد انتهاء الامتحانات، للمراحل السنية للبراعم والناشئين، وسيتم الإعلان عن مواعيد المؤجلات بعد الانتهاء من الامتحانات.