صلاح حليمة: ميليشيات الدعم السريع تسيطر على 7 ولايات في السودان

أكد السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، أن ميليشيات الدعم السريع تسيطر على 7 ولايات في السودان والجيش السوداني يدافع بشكل نشط وفعال أمام تقدم الدعم السريع، مشيرا إلى أن هناك احتمالات لصدام آخر في الولاية الشمالية علما بأن الدعم السريع يلقى دعما خارجيا من بعض دول المنطقة.

الجيش السوداني لا يزال يقاوم بعمليات عسكرية

وأضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة» اليوم السبت، أن الجيش السوداني لا يزال يقاوم بعمليات عسكرية دفاعية ضد ميليشيات الدعم السريع التي تتحرك في بعض الولايات وسط صراع مسلح بين الطرفين.

ضربات جوية ضد الدعم السريع

وأشار حليمة إلى أن هناك معلومات عن عمليات عسكرية من خلال ضربات جوية يقوم بها الجيش السوداني في الخرطوم ضد الدعم السريع وهناك حديث عن قيام مقاومة شعبية ضد الدعم السريع في العديد من الولايات لمواجهة أي تقدم للدعم السريع خاصة في الولايات الشمالية وشرق السودان.