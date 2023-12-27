جيبوتي تبلغ السودان بعدم تمكن «حميدتي» من المشاركة في لقاء مع «البرهان» غدا

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنَّ «جيبوتي» أبلغتهم بعدم تمكن «حميدتي» من المشاركة في لقاء يجمعه مع «البرهان»، غداً الخميس، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة بأنَّ «الخارجية السودانية» قالت إنَّ «البرهان» حرص على لقاء «حميدتي» لإنهاء معاناة السودانيين التي خلفها تمرد الميليشيا.

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أنَّ حكومة السودان تأسف لمماطلة قيادة الميليشيا المتمردة في تحكيم صوت العقل وعدم رغبتها في إيقاف تدمير السودان وشعبه.