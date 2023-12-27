رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

جيبوتي تبلغ السودان بعدم تمكن «حميدتي» من المشاركة في لقاء مع «البرهان» غدا

كتب:

منى صلاح
06:52 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الخارجية السودانية

الخارجية السودانية

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنَّ «جيبوتي» أبلغتهم بعدم تمكن «حميدتي» من المشاركة في لقاء يجمعه مع «البرهان»، غداً الخميس، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة بأنَّ «الخارجية السودانية» قالت إنَّ «البرهان» حرص على لقاء «حميدتي» لإنهاء معاناة السودانيين التي خلفها تمرد الميليشيا.

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أنَّ حكومة السودان تأسف لمماطلة قيادة الميليشيا المتمردة في تحكيم صوت العقل وعدم رغبتها في إيقاف تدمير السودان وشعبه.

اقرأ المزيد:

وزارة "الخارجية السودانية" تشيد بمواقف مصر الداعمة للخرطوم

الثلاثاء.. «عربية النواب» تناقش تطورات الأوضاع في السودان وجهود مصر للتوصل إلى تهدئة

كرم جبر: السودان في الـ24 ساعة الأخيرة بدأ يعود لبؤرة الأحداث من جديد (فيديو)

كاتبة صحفية: مصر تبذل جهودا كبيرة بالتنسيق مع الجهات الرسمية في السودان

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب في السودان
بقلم منى صلاح