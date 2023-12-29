رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أستاذ علوم سياسية: مصر تعتبر السودان عمقا استراتيجيا لها

كتب:

شريف سليمان
12:01 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس

الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس

قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إنّ مصر تعتبر السودان عمقا استراتيجيا لها، نتيجة للروابط الأخوية والتاريخية والحضارية التي تجمع البلدين منذ آلاف السنين.

أضاف في حوار مع الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «ما زالت الروابط الأخوية المصرية السودانية حاضرة، وكلما شعر السودانيون بالمشكلات والأزمات التي تنتاب بلادهم فإنهم لا يجدون إلا مصر ملجأ لهم».

مصر.. حصن الأمان للسودان

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس: «ما زالت مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل إيجاد حل للأزمة في السودان، وآخر هذه الحلول مؤتمر دول جوار السودان الذي تحدث عن ضرورة وحدة السودان والحفاظ على الدولة السودانية».

اقرأ المزيد:

حزب المصريين: جهود مصر تجاه طلابها في السودان تؤكد قدرة الدولة

جيبوتي تبلغ السودان بعدم تمكن «حميدتي» من المشاركة في لقاء مع «البرهان» غدا

الثلاثاء.. «عربية النواب» تناقش تطورات الأوضاع في السودان وجهود مصر للتوصل إلى تهدئة

كرم جبر: السودان في الـ24 ساعة الأخيرة بدأ يعود لبؤرة الأحداث من جديد (فيديو)

كاتبة صحفية: مصر تبذل جهودا كبيرة بالتنسيق مع الجهات الرسمية في السودان

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب في السودان
بقلم شريف سليمان