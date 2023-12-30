مساعد وزير الخارجية الأسبق يبرز ثوابت موقف مصر من أزمة السودان

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين مصر والسودان تقوم على العديد من الراوبط القوية، ومنها ثوابت الجغرافيا والعلاقات الثقافية ورابطة مياه نهر النيل، ومؤخرًا البحر الأحمر التي أصبحت محل اهتمام للحفاظ على الأمن والأمان، مضيفًا أن هناك مجالات كثيرة يمكن التعاون فيها البلدين مثل التعليم والثقافة والاقتصاد والسياسة والأمن.

العلاقات بين مصر والسودان

وأضاف حليمة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يمكن اعتبار العلاقات بين مصر والسودان بأنها قضية شعب واحد في دولتين مختلفتين، مؤكدًا أن الثوابت المصرية تعتمد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية السودانية وحفظ الأمن والاستقرار.

أزمات اجتماعية وسياسية بالسودان

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن السودان حاليًا يعاني من أزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية وأمنية، خصوصًا مع الولايات الطرفية، وذلك كله نتاج الحرب مع ميليشيا الدعم السريع، مشيرًا إلى أن هذه الحرب لن يكون فيها رابح.

وأشار حليمة إلى أن المبادرات من دول الجوار ومنظمة الإيجاد، قد تأتي بحل للقضية السودانية مع فشل مختلف المبادرات ومنصة التفاوض بين الأطراف في السعودية تحت الرعاية الأمريكية، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك خلافات بين دول الإيجاد نفسهم حيث بعضهم يدعم الدعم السريع.