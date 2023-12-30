إزالة 3580 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المنوفية

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، تنفيذ حملات إزالة على مستوى جميع المراكز والمدن؛ لإزالة التعديات والمخالفات التي يجري رصدها، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية.

حملات إزالة مكبرة للتعديات على الأراضي الزراعية بالمنوفية

وأكّد المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، أنه في الفترة من 25 مارس 2020 حتى شهر ديسمبر الجاري، جرى إزالة 3580 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع المخالفات، على مستوى جميع الإدارات الزراعية، في مختلف المراكز.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه هناك متابعة مستمرة لاتخاذ الإجراءات الفورية، حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية، بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية، مشيرًا إلى التعامل بقوة مع أي مخالفات وتعديات، على الرقعة الزراعية.

وشدد على ضرورة أن يحافظ المواطنين على الرقعة الزراعية، وعدم التعدي عليها، وفي حالة مخالفة ذلك يجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية تجاه المخالفين، موضحًا أن الحملات تجري بالتعاون مع مجالس المدن والوحدات المحلية، والأجهزة الأمنية.