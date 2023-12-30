روبي تتصدر تريند «يوتيوب» بأغنية «3 ساعات متواصلة»

تصدرت المطربة روبي المركز الأول في تريندات موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بأغنيتها الجديدة «3 ساعات متواصلة»، بعد أول أسبوع من طرحها، محققة مليون و300 ألف مشاهدة.

روبي تثير الجدل بأغنية «3 ساعات متواصلة»

وأثارت الأغنية جدلاً كبيرًا وانتقادات من الجمهور بسبب كلماتها الجريئة، وهي من توزيع ومكيس ماستر توما، وكلمات وألحان عزيز الشافعي.

نقيب الموسقيين ينفي مسئولية النقابة بالأغنية

من جانبه، كشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النقابة ليست مسئولة وغير معنية بكلمات الأغنية وليس من اختصاصاتها وتعود لهيئة الرقابة على المصنفات الفنية، مضيفًا أن النقابة مسئولة عن شئون أعضائها من معاشات ومشكلات تتعلق بهم، وأنه حمل على عاتقه عبء كبير منذ توليه مهامه كنقبب المهن الموسيقية لتقنين أوضاع مؤدي المهرجانات.