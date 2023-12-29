تداول 13 ألف طن و929 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر، حركة تجارية نشطة، إذ وصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 7 سفن وجرى تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 929 شاحنة و206 سيارات، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 549 شاحنة و200 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 380 شاحنة و6 سيارات.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء أمس، السفينتين دليلة وأمل، وغادرت السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما جرى تداول 1710 أطنان بضائع و263 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين آور وآيلة.

شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة الحرية 2، متجهة إلى جدةـ وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1780 راكبا.