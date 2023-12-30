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تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

كتب:

داليا منير
03:04 م | السبت 30 ديسمبر 2023
مواني البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، مشيرا إلى تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و950 شاحنة، و155 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، و470 شاحنة و140 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، و480 شاحنة، و15 سيارة. 

حركة السفن بميناء سفاجا اليوم

وأكد المركز الإعلامي للهيئة، أن ميناء سفاجا يستعد  اليوم لاستقبال العبارة «أمل»، بينما تغادر السفينتان «الحرية» و«دليلة»، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين «الحرية» و«بوسيدون إكسبريس»، وغادرت السفينتان «أمل» و«بوسيدون إكسبريس». 

حركه السفن بميناء نويبع اليوم

وبحسب البيان، تم تداول 2040 طن بضائع و287 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين «آور» و«أيلة»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2290 راكبا بموانيها.

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