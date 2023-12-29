«مسلم»: الملاحة في البحر الأحمر مستقرة.. ورأس الرجاء الصالح خطر يهدد أوروبا

علق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، على ما يتداول بشأن وجود تهديدات للملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر، قائلا: «بحسب تصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس فلم تصل النسبة حتى الآن إلى حد الخطر، وهناك محاولات من الحوثيين لضرب أهداف إسرائيلية، كما أنه بالأمس عادت شركتان مرة أخرى إلى قناة السويس، كما أن الأمور هناك مستقرة».

تكلفة رأس الرجاء الصالح ضخمة جدًا

وأضاف خلال لقائه على قناة «الغد»: «تكلفة رأس الرجاء الصالح في ظل ارتفاع أسعار البترول ضخمة جدا، كما أنه خطر يهدد أوروبا كلها، لأنه سيؤدي إلى رفع أسعار معظم السلع والمنتجات».

وردًا على سؤال حول إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستقوم بتأسيس فرقة دولية متعددة الجنسيات لحماية حركة التجارة في البحر الأحمر، قال «مسلم»: «أمريكا تعلم أن التجارة العالمية مرتبطة بهذا الخط بشكل كبير عبر البحر الأحمر وبقناة السويس، وحينما توقفت الملاحة في قناة السويس 6 أيام بسبب إحدى السفن، تسبب ذلك في توقف حركة التجارة العالمية بشكل كبير».

مصر لم تنضم إلى التحالف الأمريكي

وتابع: «مصر لم تنضم إلى هذا التحالف حتى الآن، ولم تعلن موقفا واضحا، لأن التكلفة صعبة، والأمر مرتبط بحل أزمة قطاع غزة، وبدلًا ما نعالج العرض، الأولى أن نعالج السبب، والأولى أن نحل مشكلة قطاع غزة، هنقعد نعمل تحالفات لحد إمتى، وماذا أسفر الدعم الأمريكي لإسرائيل؟».