أبرز 5 مشروعات في البحر الأحمر خلال 2023.. منها إنشاء 2973 وحدة سكنية

حظيت محافظة البحر الأحمر بنصيب كبير من المشروعات القومية خلال عام 2023، والتي وصل عددها إلى 30 مشروعا تكلف تنفيذها مليارات الجنيهات.

وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المحافظة شهدت تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى نفذتها الدولة، منها مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات، ومحطات تحلية المياه، ومحطات طاقة الرياح، وتطوير موان، وتطوير وافتتاح مطارات، ومشروعات خدمية وصرف صحي، ورفع كفاءة وتطوير الطرق، ومشروعات الحماية من اخطار السيول وإنشاء ورفع كفاءة مباني تعليمية و مماشي سياحية، وتطوير الشواطئ العامة، ورفع كفاءة وتطوير المستشفيات.

وأشار المحافظ إلى أبرز 5 مشروعات، كالتالي:

1- مدن البحر الأحمر خالية من العشوائيات

نفذت أجهزة الدولة مساكن الروضة في مدن البحر الأحمر، والتي نجحت في القضاء على العشوائيات، ومساكن داهمة الخطورة، ووفرت حياة كريمة بالبحر الأحمر، حيث انتهت الدولة من بناء 2973 وحدة سكنية و3705 بيوت، بإجمالي 6678 وحدة سكنية، إذ أن الوحدة السكنية مساحتها 90 مترا، وتتكون 3 غرفة وصالة كاملة التشطيب.

تطوير مطار الغردقة

في ظل المشروعات التنموية التي توليها الدولة لمحافظة البحر الأحمر، شهد مطار الغردقة تطويرا شاملا لتصل قوته الاستيعابية إلى 12 مليون راكب سنويا، حيث تم بناء مبنى ركاب جديد على مساحة 93 ألف متر مربع، مكون من 4 طوابق، لاستيعاب الحركة الطيران من جميع أنحاء العالم.

مشروعات الحماية من أخطار السيول

ونفذت الدولة عددا من مشروعات الحماية من أخطار السيول تكلفت مليار جنيه، لحماية الأرواح بمدن البحر الأحمر، حيث شملت إنشاء 28 سدا، وبحيرة صناعية، و11 حاجزا ترابيا، وقناة صناعية بمدن البحر الأحمر، ونجحت مشروعات الدولة في حجز ملايين الأمتار من مياه السيول بالبحر الأحمر.

تطوير ورفع طرق البحر الأحمر

كما نفذت الدولة 10 مشروعات في مجال تطوير و‏رفع كفاءة الطرق بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة 3.4 مليار جنيه، ونجحت هذه المشروعات في توفير الوقت والجهد وتقليل معدلات الحوادث ووفرت الأمان للمواطنين.

تطوير ميناء سفاجا

ونفذت الدولة مشروعات التوسع في ميناء سفاجا بمساحة 825 ‪ ألف متر مربع، مما ساهم مضاعفة الطاقة الإجمالية لتداول البضائع لتصل إلى تسعة مليون طن سنويا.