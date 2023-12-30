«زراعة الإسكندرية»: ورش عمل لتدريب السيدات على صناعة الأشغال اليدوية

أكّد الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، تنفيذ ورش عمل للمشغولات اليدوية، في ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة وتدريب المرأة المعيلة ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحت إشراف المهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، والدكتورة دعاء خميس محمد، مدير إدارة شئون الإرشاد الزراعي، ومحمد ربيع على مدير مكتب الإرشاد بشدس.

ورش عمل

وأشار «الششتاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى قيام الدكتورة إيمان الجوهري، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية بمتابعة أعمال الورشة الفنية بجمعية مبرة محمد عوض، لتدريب السيدات على كيفية صناعة وأعمال الأشغال اليدوية ومنها الجلود، وعمل أشكال مختلفة من المحافظ والشنط الجلد وأعمال التريكو، في حضور إيمان عبد العزيز أخصائي التدريب بالمكتب.

تمكين اقتصادي

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن الهدف من إقامة هذه الأنشطة والورش، تعليم السيدات وتدريبهم لفتح مشروعات صغيرة، تساهم في رفع مستواهم المعيشي والافتصادي، وتزويدهم بالخبرات اللازمة في ظل اتجاه الدولة في تمكين المرأة اقتصاديا، ورفع قدراتهم على أن يكن أصحاب أعمال.