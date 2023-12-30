نوة رأس السنة تضرب الساحل الشمالي بالأمطار.. محافظ مطروح يرفع الطوارئ

شهدت العديد من المدن والمناطق في الساحل الشمالي سقوط أمطار متوسطة، مساء اليوم، في مدينة الضبعة والعلمين ومنطقة سيدي عبدالرحمن، وتل العيس، والعديد من المناطق الواقعة ما بين الإسكندرية، حتى مدينة مرسى مطروح، بسبب سوء الأحوال الجوية، التي تتعرض لها عدد من القري والمراكز بمحافظة مطروح.

نوة رأس السنة

يأتي سقوط الأمطار تزامنًا مع أول أيام نوة رأس السنة الميلادية، التي تستمر علي مدار ثلاثة أيام، وتتساقط خلالها الأمطار المتوسطة ومتفاوتة الشدة، على السواحل الشمالية للبلاد في عده قرى ومدن مع انتشار السحب الركامية والغيوم، التي تحاصر سماء محافظة مطروح منذ عدة ساعات، ما يعكس عدم استقرار حالة الطقس، واحتمالية سقوط أمطار أخرى في أي وقت خلال الساعات المقبلة.

رفع حالة الطوارئ في المدن الساحلية

وبسبب طقس مطروح، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على رفع حالة الطوارئ والجاهزية في جميع المدن الساحلية ومنها مدينة الحمام ومدينة العلمين والضبعة، حتى رأس الحكمة ومرسى مطروح عاصمة المحافظة، ومتابعة المستجدات من خلال غرف العمليات الفرعية في مجالي المدن والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز الوطني للسيطرة، للتعامل مع سوء الأحوال الجوية والدفع بسيارات ومعدات يحب مياه الأمطار في الأماكن التي تتجمع بها الأمطار وانتشالها، ومتابعة الأمطار علي الطرق السريعة والدولية مثل طريق الإسكندرية مطروح الساحلي الدولي، من خلال الفرق المتخصصة في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار لعدم تأثيرها على حركة الطرق والسيارات والمسافرين.

جدير بالذكر أن الأمطار ضربت منذ ساعات مناطق فواكه ورأس الحكمة وسيدي حنيش، شرق مرسي مطروح وصحبها سحابة سوداء انتشرت في العديد من المناطق ملبدة بالغيوم والسحب المحملة بمياه الأمطار في نطاق محافظة مطروح، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من توقعات سقوط أمطار علي السواحل الشمالية للبلاد غدًا بنسبة 40%، وعدم استقرار الأحوال الجوية.