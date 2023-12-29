محافظ الإسماعيلية: تطعيم 239 ألف طفل ضد مرض الشلل

قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال استهدفت تطعيم 239 ألف طفل وطفلة في المحافظة من المصريين وغير المصريين المقيمين بها، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وأضاف بشارة في تصريحات صحفية خلال متابعته نتائج أعمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي انطلقت صباح الأحد الماضي واستمرت لمدة 5 أيام، حتى أمس الخميس، أن الحملة طافت جميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

بشارة: 960 فريقا في قرى المحافظة

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه تم توزيع 960 فريقا على أحياء ومراكز الإسماعيلية، استهدفت الوصول إلى القرى الحدودية والأماكن النائية للوصول إلى أكبر عدد من الأطفال.

وأضاف أنه تم صرف 5 آلاف و915 زجاجة تطعيم لتغطية أكبر عدد من الأطفال من عُمر يوم وحتى 5 سنوات، مشيرا إلى أن الفرق كانت بالمراكز والوحدات الصحية وفرق متحركة للتنقل من شقة لشقة؛ لوصول التطعيم بلقاح شلل الأطفال لجميع الأطفال المستهدفين دون سن الخامسة.

صحة الإسماعيلية: مد الحملة ليوم إضافي

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الحملة كان من المفترض أن تنتهي الأربعاء الماضي، إلا أنه تم مدها يوم إضافي لمن فاتهم التطعيم والوصول للعدد للمستهدف من الأطفال، مؤكدا أنه لا بد من الاستمرار في حملات التوعية للمواطنين بأهمية حملات التطعيم.

وأضاف أن الحملة تم الإعداد لها من خلال وضع خطة شاملة للتغطية الجغرافية للمحافظة، بمعرفة مسؤولي الوقائي بالإدارات الصحية، وتحديد خطوط سير الفرق والتي تم تدريبها مسبقًا على أعمال التطعيمات، والإشراف المستمر على المستهدف اليومي للحملة بجميع الإدارات الصحية.