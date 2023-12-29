«القابضة للمياه» تعلن الاستمرار في حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

نجحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال الشركات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية مع التعامل مع موجة الطقس السيئ التي ضربت بعض المحافظات، إضافة إلى التعامل الفوري بسحب تجمعات المياه من الطريق والمحاور الرئيسية.

استمرار حالة الطوارئ بجميع الشركات

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار حالة الطوارئ بجميع الشركات التابعة حتى الانتهاء من موجة الطقس التي تتعرض له البلاد نتيجة المنخفض الجوي وفقاً للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية، والمتابعة المستمرة مع الهيئة وغرف المتابعة بالمحافظات التي تعرضت لها خاصة بالمدن الساحلية.

خطة انتشار موضوعة لمواجهة الأمطار

أكد اللواء مهندس حسن عبدالغني، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ باستمرار انتشار سيارات ومعدات الشركة طبقا لخطة الانتشار الموضوعة لمواجهة الامطار والسيول والتي بدأت فور صدور بيان هيئة الأرصاد الجوية عن التغيرات المناخية المحتملة لافتا الي تسخير كل الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظة.

رفع مياه الأمطار

وتابع اللواء أحمد ماهر شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحة بدمياط أعمال رفع مياه الامطار الناتجة من آثار الطقس السيئ حيث تم الدفع بسيارات كسح المياه بشكل فوري وسريع.

التعامل مع البلاغات الواردة إلى الخط الساخن 125

وقال خالد نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انه تم التعامل مع البلاغات الواردة إلى الخط الساخن 125 بشأن تراكم المياه في الشوارع من خلال توجه فريق عمل الأزمات بالشركة للمساعدة في إزالة الأمطار والسيول على مدار الساعات الماضية.

شفط تجمعات الأمطار ليلاً

وأعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين والأنفاق؛ للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات للمياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية؛ لتلافي مشكلات زيادة المياه المتراكمة.

التنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات

وأشار الدكتور المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف والصحي بالغربية، إلى أنه تم تمركز المعدات وفريق الطوارئ لرفع مياه الأمطار حال سقوطها وبالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة.

نشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية الي لنه تم رفع حالة الطوارئ بكل مدن المحافظة، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة وخاصة الأنفاق والطرق السريعة.