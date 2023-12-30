«صحة كفر الشيخ»: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بمناسبة رأس السنة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، بجميع أنحاء المحافظة، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت، في إطار الاستعدادات لاحتفالات رأس السنة الميلادية.

تشكيل غرفة أزمات بالمستشفيات

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، شكيل غرفة أزمات بالمستشفيات، برئاسة مدير المستشفى ومسؤولي الأقسام الحرجة، ومدير الطوارئ، ورئيسة التمريض بالمستشفى بالتوازي مع غرفة الأزمات الرئيسية بديوان عام المديرية، وغرفة أزمات الوزارة، والالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى، وتوفير الواقيات الشخصية، وتشكيل فريق طوارئ بالمستشفيات «جراحة - عظام» أساسي واحتياطي، وذلك لمواجهة حالات الطوارئ والتعامل معها خلال هذه الفترة.

كما شدّد «شقوير»، على التأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، والتأكد من توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات كافية، وإضافية من جميع الفصائل وعمل مخزون طوارئ ببنوك الدم والإبلاغ به، والتأكد من زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة خلال الفترة المذكورة، والتأكد من توافر عدد كافي من أسرّة المستشفى في الأقسام الحرجة والأقسام الداخلية لحين الانتهاء من فترة رفع درجة الاستعداد، والتأكد من وجود أطباء وفنيي الأقسام المعاونة «الأشعة - المعمل - بنك الدم»، خلال فترة رفع درجة الاستعداد، والتأكد من جاهزية كافة أجهزة الأقسام الحرجة والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة.

تفعيل تليفونات الطوارئ بالأقسام الحرجة بالمستشفى

ووجّه «شقوير»، بعمل حصر بعدد خلايا حفظ الموتى الموجودة بكل مستشفى والإبلاغ عن أي أعطال فجائية فور حدوثها، والتأكيد على تفعيل تليفونات الطوارئ بالأقسام الحرجة بالمستشفى، والتأكد من جاهزية المولدات الكهربائية للعمل في حالة الطوارئ وتوفير السولار الخاص بها بكميات مناسبة وكذلك التأكد من جودة شبكة الغازات وإصلاح أي أعطال بها وكذلك توافر أسطوانات الأكسجين المخصصة لها، والتأكد من ملئ خزان الأكسجين، وتجهيز فرق انتشار سريع لكل مستشفى لخدمة كل مركز ولخدمة محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة عند الحاجة، والإبلاغ الفوري عن المصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفى نتيجة للأحداث المشار إليها وكذلك تشخيصاتهم لغرفة الطوارئ.

وأشار إلى أنّ هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية، وحرص وزارة الصحة والسكان على سلامة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم خلال فترة الاحتفالات.