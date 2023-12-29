أسعار وأماكن أرخص الملابس الشتوية في الإسكندرية.. تخفيضات تصل لـ40% (صور)

تتجه الأنظار في الوقت الراهن نحو أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في الإسكندرية نظراً لاحتياجات المواطنين ارتداء ملابس شتوية جديدة مع مناسبات رأس السنة وبدء الجو الشتوي شديد البرودة بالإضافة إلى إلى احتياجات الأقباط لملابس عيد الميلاد المجيد.

«الوطن» تجولت في منطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية التي تعد أشهر أسواق الملابس، حيث يعتبر أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في الإسكندرية في الوقت الراهن نتيجة العروض في المحلات الكبرى، بالإضافة إلى أسعار الملابس عبر «الفريشة» في محيط شارع سعد زغلول.

تخفيضات على الملابس الشتوية في الإسكندرية

وتبين وجود تخفيضات على الملابس الشتوية في محلات محطة الرمل تصل إلى 40% على القطعة الواحدة وفي بعض المحلات الأخرى تتمثل العروض في شراء 3 قطع والحصول على قطعتين آخرين وهو يعد عرضا مشابها لذات النسبة.

أسعار أرخص ملابس شتوية في الإسكندرية

فيما جاء أرخص أماكن الملابس الشتوية في الإسكندرية عبر «فريشة» شارع سعد زغلول في منطقة محطة الرمل، إذ تتواجد كافة الملابس بأسعار لا تقارن عن مثيلتها في المحلات:

- البلوزات بين 170 و260 جنيها.

- البنطال بين 150 و350 جنيها.

- الجيبات بين 200 و350 جنيها.

- الجاكت بين 250 إلى 450 جنيها.

- العباءات بين 300 و600 جنيه.

- البنطال الجينز من 175 إلى 325 جنيها.

إقبال مميز على الملابس الشتوية في الإسكندرية

وأكد محمد مسعد، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية في الإسكندرية، لـ«الوطن» أن منطقة محطة الرمل واحدة من أهم الأسواق التجارية؛ نظراً لوجود كافة الأماكن التي تقدم الملابس بأسعار تتناسب مع كافة القدرات الشرائية ما يزيد من نسبة الإقبال على تلك المنطقة.