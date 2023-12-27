أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في القليوبية.. تخفيضات كبيرة

مع دخول فصل الشتاء بدأ الأهالي والمواطنون في التوجه والبحث عن أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في القليوبية، والتي تنتشر في أرجاء المحافظة في المدن والمراكز، وتشتهر بتوفير الملابس بأسعار مناسبة للجميع ولكل الأذواق والأعمار وبها عروض تخفيضات تناسب كل المستويات المعيشية.

تستعرض «الوطن» أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في القليوبية وأبرزها الأسواق الشعبية في مراكز ومدن المحافظة والشوارع التجارية الكبرى في الأحياء والمدن الكبرى وأبرزها شارع عطا ببنها ومحيط محطة قطار شبين القناطر.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في القليوبية

أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية لـ«الوطن»، أنه من أبرز أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في القليوبية شارع عطا ببنها والذي يضم ما يقارب من 400 محل للملابس والأحذية وعددا من الباعة على الفروشات بالشارع والمولات الكبرى والتي تقدم الملابس والعروض عليها لكل المراحل السنية والأعمار ويقع في قلب وسط العاصمة بنها، ويشهد إقبالا كبيرا من الأهالي للعاصمة والمدن والقرى المجاورة ويتراوح فيه الأسعار لملابس الشتاء بدءا من 350 جنيها وفق الخامة وجودة المنتج.

الأسواق الشعبية أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في القليوبية

وأضاف رئيس الغرفة التجارية أن الأسواق الشعبية بالمراكز والمدن تعد من أبرز أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية في القليوبية، حيث تضم المحافظة عددا من الأسواق من هذا النوع تقدم تخفيضات وعروضا مغرية، حيث تقام هذه الأسواق أسبوعيا، ويقبل عليها الكثير من المواطنين ومنها أسواق الاثنين ببنها والأحد بشبين القناطر وشبرا الخيمة والخميس بطوخ والاثنين بقليوب وأسواق إمام الوكيل بشبين القناطر بالمنطقة التجارية بوسط البلد وشارع بورسعيد بطوخ ومعرض التسوق بأحياء شبرا الخيمة وموقف بنها العمومي ومنافذ ومعارض التخفيضات التي تقيمها الغرفة التجارية لبيع السلع والملابس بأسعار مخفضة بمدن المحافظة المختلفة.