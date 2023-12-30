علاء مرسي: «أي ممثل يتمنى السير على خطى الزعيم عادل إمام»

أعرب الفنان علاء مرسي عن سعادته بالعمل والمشاركة في فيلم «أبو نسب» موجهًا التحية لصناع الفيلم، مضيفًا: «محمد إمام هيروح لمنطقة تانية الفترة المقبلة».

«مرسي»: أي ممثل يتمنى السير على خطى الزعيم

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على شاشة «المحور»، قائلا: «أي ممثل يتمنى السير على خطى الزعيم، عادل إمام يستحق كتب تتكتب فيه»، مضيفًا أنه واحد من عشاق الزعيم عادل إمام، حيث تربى على حبه، وعشق التمثيل بسبب الزعيم،

سعيد الحظ بالعمل مع رامي إمام

وأشار «مرسي» إلى أنه سعيد الحظ بالعمل مع رامي إمام، فهو مبدع وإنسان شاطر وفي قمة الأخلاق.. وسعيد بالتعرف عليه إنسانيًا وأخلاقيًا»، موضحًا: «محمد إمام شهادتي مجروحة فيه، لأني اتابعه من زمان، فهو يفكر في كل التفاصيل والأدوار والعمل الجماعي، وشعرت أنني أمام زعيم صغير ويكبر وفي هذا الفيلم قدر رامي إمام معاه، تقديم شخصية جديدة».