علاء مرسي يكشف لـ«الوطن» تفاصيل مشاركته في فيلم «أبو نسب»

قال الفنان علاء مرسي، إنه استمتع بتجربته بفيلم «أبو نسب»، والذي انطلق عرضه بالسينمات مساء أمس، لينضم لموسم أفلام رأس السنة 2024.

علاء مرسي يتحدث عن مشاركته بفيلم «أبو نسب»

وأضاف «مرسي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يقدم خلال الفيلم شخصية شقيق الفنان ماجد الكدواني وهو أحد أعضاء فرقته بالعصابة، ولديه طباع حادة وشرسة للغاية، لافتًا إلى أن شخصيته ليست كوميدية بالأحداث، عما اعتاد عليه في أعماله.

تفاصيل الفيلم وأبطاله

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مليء بالإثارة والتشويق حول شخصية علي وهو طبيب أطفال، وشخصية داليا حبيته والتي تجسدها الفنانة ياسمين صبري، وتحدث مفارقة يوم زفافهما ويتفاجأ علي بشخصية حماه الإجرامية.

الفيلم من بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، علاء مرسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، وآخرين وعدد من ضيوف الشرف من بينهم المطرب أحمد سعد، محمد ثروت، شيرين رضا، من تأليف أيمن وتار واخراج رامي إمام.