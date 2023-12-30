لأول مرة.. ابن دار الأيتام يحصل على الماجستير من جامعة الزقازيق

حصل عبدالله شكري موسى، أول معيد من دور الأيتام بكلية تربية رياضية جامعة الزقازيق على الماجستير.

وتقدم عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بالتهنئة إلى «موسى» لحصوله على الماجستير، من كلية تربية رياضية جامعة الزقازيق.

ابن دار الأيتام يحقق حلمًا كبيرًا بالحصول على الماجستير

وقالت مديرية التضامن، في بيان، أنه جرى اليوم مناقشه رسالة الماجستير، لأحد النماذج المشرفة من أبناء دور الرعاية في محافظة الشرقية، لأول معيد جامعي في مصر من أبناء الرعاية كريم النسب من أبناء دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان، عبد الله شكري موسى محمد، المعيد بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق.

حضر المناقشة طلبة الجامعة، وأخوة عبد الله من الشباب من أبناء دار رعاية الأيتام، متخذين من عبد الله مثلا وقدوة يحتذى بها.

كما حضر المناقشة ممثلًا عن التضامن الاجتماعي بالشرقية محمد راتب، مسؤول مؤسسات الرعاية، ورئيس فريق التدخل السريع المحلي بالشرقية، والدكتورة فاتن فتحي أحمد، مسؤول الطفولة، وعضو فريق التدخل السريع المحلي، وسيد عثمان مدير دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان.