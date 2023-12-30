التحالف الوطني: إعمار وتجهيز 64 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بالإسكندرية

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إعادة إعمار وفرش وتجهيز 64 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأورمان عضو التحالف الوطني، بالإضافة إلى تسليم عدد من المشروعات الصغيرة للأسر الأكثر احتياجا.

تسليم مشروعات تنموية

وقال التحالف الوطني في منشور عبر صفحته، إنه جرى تسليم 41 مشروعا تنمويا صغيرا و57 رأس ماشية، إلى جانب توزيع 24 كرسيا متحركا وطرفا صناعيا، بالإضافة إلى إعادة إعمار وفرش وتجهيز 64 منزلا للأسر الأكثر احتياجًا، موضحة أن ذلك من أجل توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا بالإسكندرية.

أنشطة تنموية بمحافظة الإسكندرية

وفي سياق متصل، أطلق التحالف عددا من الأنشطة التنموية الخدمية بمحافظة الإسكندرية، أنشطة تنموية خدمية لتقديم كل أشكال الدعم للأهالي وإدخال الفرحة على قلوبهم، إذ قامت أمانة الإسكندرية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتبرع بإهداء رفع كفاءة وتطوير حديقة مدخل الإسكندرية أمام كارفور بمساحة 21 فدانا، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية وجامعة الإسكندرية بخصوص تدريب وتأهيل خريجي الجامعات المختلفة للتدريس نحو احتواء الأيدي العاملة في مجال التعليم وتطوير الأداء التعليمي بشكل عام.