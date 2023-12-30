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عضو التحالف الوطني: الشعب المصري قدم ملحمة كبيرة في دعم أهالي قطاع غزة

كتب:

مريم جاد
12:28 م | السبت 30 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف استطاع أن يقدم مساعدات داخلية وخارجية لأهالينا في قطاع غزة، وقبلها قدم مساعدات لليبيين وقت كارثة إعصار درنة.

108 شاحنات محملة بالمواد الغذائية

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال حوار عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه خلال 48 ساعة من بداية العدوان على قطاع غزة، بدأت مؤسسات التحالف تجهيز المساعدات والقوافل، وتضمنت 108 شاحنات محملة بالمواد الغذائية والمخيمات والأدوية وغيرها.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أنه حتى الآن جهز التحالف الوطني 1030 شاحنة من المساعدات الإنسانية، بجهود كبيرة من المتطوعين، مؤكدا أن الشعب المصري قدم ملحمة كبيرة في تقديم المساعدات لأهالينا بقطاع غـزة.

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