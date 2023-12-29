رئيس اتحاد عام الجمعيات الأهلية يرصد إنجازات «التحالف الوطني»: خدمات غير مسبوقة

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ توقيع البروتوكول بين 21 جمعية ومؤسسة أهلية من كبرى الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحديدًا في مارس 2022، وتمت العديد من الإنجازات غير المسبوقة في العمل الأهلي والخدمي والتنموي، كما أن التحالف أنفق حوالي 12 مليار جنيه خلال عام واحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «كان الهدف هو استهداف 30 مليون مواطن من الأسر الأكثر احتياجًا، وتم استهداف 25 مليون مواطن بمواد غذائية ساخنة وبقوليات ولحوم وغيرها، كما أن هناك 5 ملايين مواطن استفادوا بخدمات صحية سواء في تحاليل وكشوفات وعمليات جراحية وتغيير مفاصل وغيرها من الأنشطة والخدمات الصحية، واستهداف توفير 40 ألف فرصة عمل من الأسر الأكثر احتياجًا خاصة ذوي الإعاقة».

وتابع: «جرى دعم المستشفيات الحكومية بـ 68 مليون جنيه، وتم إطلاق سراح عدد كبير من الغارمات، كما أن التحالف أطلق مبادرة «أزرع» وكان الهدف منها زراعة 150 ألف فدان لـ100 ألف مزارع من صغار المزارعين ومنهم من امتلك فدان، ومنهم من امتلك فدان ونصف، وانتهت المرحلة الأولى بنجاح شديد في 8 محافظات، وحاليا المرحلة الثانية وتتركز في 16 محافظة لنصف مليون فلاح من صغار الفلاحين وزراعة مليون فدان قمح».

مبادرة كتف في كتف

وأكمل: «كانت هناك الكثير من المبادرات التي قام بها التحالف مثل مبادرة «كتف في كتف» والتي تمت قبل شهر رمضان الماضي، وتم توزيع حوالي 6 ملايين كرتونة على الأسر الأكثر احتياجًا، وهناك مبادرات مثل «ستر وعافية»، والرئيس السيسي داعم للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وشارك في المؤتمر الأول للتحالف والذي عقد في 9 يناير 2023 وأشاد بفكرة التحالف والإنجازات التي تمت، وما تم إنفاقه من مارس 2022 وحتى يناير 2023 قرابة 12 مليار جنيه».