«عبد الباري وغالي» من كفر الشيخ يمثلان مصر في بطولة أفريقيا للمصارعة 2024

حقق أحمد عبد الباري، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، المركز الأول على مستوى الجمهورية، في تجارب أداء المنتخب تحت 17 سنة وزن 60 كيلو جرامًا، في المصارعة، كما حقق رحيم إبراهيم غالى، لاعب المشروع القومي، المركز الأول وزن 55 كيلو جرامًا ممثلين لمصر في منافسات المنتخب، ببطولة أفريقيا للمصارعة 2024، التى تستضيفها مصر بناء طلب اتحاد المصارعة المصري بتنظيم بطولة إفريقيا «أوقيانوسيا»، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

محافظ كفر الشيخ يقدم التهنئة للاعبين

بينما هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللاعبين المتميزين بعد انضمامهم ضمن لاعبي منتخب مصر، متمنيًا لهما الفوز ببطولة إفريقيا القادمة، خاصة وأنها تقام هذا العام على أرض مصر.

بطولات علي الدوام

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، أن اللاعب أحمد عبد الباري، سبق وأن حصل على المركز الأول في بطولة أفريقيا للمصارعة مايو 2023، التي أقيمت علي أرض تونس الشقيق، موجها التهنئة للاعبين على تفوقهما في تجارب أداء المنتخب مع كامل الدعم للأبطال حتى الفوز بالمركز الأول في البطولة باسم مصر.

تأتى مشاركة أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بتجارب المنتخب، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، تدريب محمد عبد الستار غالي.

يذكر أن بطولة أفريقيا للناشئين والشباب والكبار للمصارعة سوف تقام خلال الفترة من 12 حتى 25 مارس 2024، المقرر إقامتها بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.