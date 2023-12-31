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طقس الإسكندرية في رأس السنة.. أمطار وأجواء باردة

كتب:

كيرلس مجدى
05:36 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
رأس السنة في الإسكندرية

رأس السنة في الإسكندرية

يشهد طقس الإسكندرية اليوم، أجواء باردة وطقسًا ممطرًا في آخر أيام عام 2023، ما يعني أنه طقس يحتاج إلى الحذر من قبل المواطنين والوافدين على الإسكندرية، للاحتفال برأس السنة في عروس البحر الأبيض المتوسط.

وكشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، عن تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم خلال رأس السنة، الذي يشهد سقوط أمطارا متوسطة تزامنا، مع ثاني أيام نوة رأس السنة.

ماذا ترتدي في رأس السنة بالإسكندرية؟

تلك الرؤية العامة على طقس الإسكندرية اليوم يشير إلى أهمية ارتداء ملابس ثقيلة ومضادة للأمطار، مع أهمية الخروج في الأماكن المغلقة خلال احتفالات الكريسماس لاحتمالية سقوط أمطار في الساعات المتقدمة من الليل.

طقس الإسكندرية في رأس السنة

وتبين أن طقس الإسكندرية يوم رأس السنة الذي يحل اليوم الأحد، بأنه طقس بارد حيث تبلغ درجات الحرارة 20 درجة العظمى، و14 درجة مئوية الصغرى.

 

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بقلم كيرلس مجدى