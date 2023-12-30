«مستقبل وطن» يكرم المتفوقين من ذوي الهمم بالجيزة

نظّمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز العياط التابع لمحافظة الجيزة، احتفالية خاصة لتكريم ذوي الهمم بالعياط وسط حضور جماهيري كبير لكل أهالي ذوي الهمم بقاعة أرابيسك برعاية النائب نادر الخبيري، أمين مساعد الحزب بالمحافظة وبحضور الكابتن يوسف الزيني أمين الدمج المجتمعي بالمحافظة.

احتفالية خاصة لتكريم ذوي الهمم

وخلال الاحتفالية التي شارك بها الدكتورة مياده يوسف الأمين المساعد للدمج المجتمعي بالمحافظة وزكريا الشاعر والمستشار محمد عشوب عضوا هيئة مكتب أمانة المحافظة، وأعضاء أمانة الدمج المجتمعي لذوي الهمم بمركز ومدينة العياط بقيادة عاهد علي إبراهيم وولاء كمال بدوي.

وقدّم النائب نادر الخبيري شهادات تقدير ومبلغ مالى وهديا لكل الأبطال والمتفوقين من ذوي الهمم لإدخال الفرحة عليهم ومساندة منه ودعمًا وتقديرا لهم.

وقال المستشار بسام الخبيري، أمين الحزب بمركز العياط، إنه برعاية النائب نادر الخبيرى أمين مساعد الحزب بالجيزة، تتم بشكل يومي متابعة مسيرة خدمة ودعم المواطنين بكل قرى المركز، موضحًا أنه تم اليوم استكمال مسيرة العمل والاحتفالات بذوي الهمم بالعياط وذلك بالتعاون بين أمانة الحزب بالعياط وأمانة الدمج المجتمعي لذوي الهمم بالمحافظة وأمانة الدمج المجتمعي بالمركز.

مبادرة «قادرون باختلاف»

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في مختلف المجالات في مختلف المجالات ودعمًا للمبادرة الرئاسية «قادرون باختلاف».