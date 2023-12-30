الكاتب الصحفي محمد عدوي لـ«ملعب الفن»: المتحدة أثرت الدراما.. و2023 عام سعيد فنيا

قال الكاتب الصحفي محمد عدوي، رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم، إنه مع قرب استقبالنا عاما جديدا كان هناك أكثر من عمل سينمائي ودرامي مميز في 2023، وما يميز العام المنتهي سينمائيا ودراميا أنه كان عاما سعيدا على الصناع والفنانين معا.

إنتاج 42 فيلما سينمائيا

وأضاف «عدوي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الإعلامي مصطفى عمار، أن عام 2023 كان ثريا من ناحية الكم الكبير من الإنتاج الضخم والمتنوع، وهو ما لم يتوقعه أكثر المتفائلين، ليتم إنتاج 42 فيلما سينمائيا، وهو رقم لم نشهده منذ سنوات.

وتابع الكاتب الصحفي: «تواجد شركة كبيرة كالمتحدة أسهم بشكل كبير في الثراء الدرامي والفني، خاصة في مجال الدراما».

مصر باقية وفنها المسيطر

واستطرد: «مصر باقية وفنها المسيطر وله أولوية عند كل المتلقين؛ سواء على مستوى الإنتاج أو الإيرادات، و2023 عام سعيد فنيا، ورغم الكم الكبير إلا أن أزمة الكيف لا تزال مستمرة، خاصةً الورق الجيد، ونتمنى نهتم بالكيف على مدار السنوات المقبلة لنواكب تطورات الصناعة».