بعد 10 أسابيع عرض.. سحب فيلم «الخميس اللي جاي» من السينما

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن سحب فيلم «الخميس اللي جاي»، من جميع دور العرض السينمائي، بسبب ضعف إيراداته، إذ كان آخر رقم حققه في شباك تذاكر السينما يوم الأربعاء الماضي، 165 جنيها فقط، وتذيل قائمة الإيرادات اليومية.

وبعد سحب فيلم «الخميس اللي جاي»، تذيل فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري المركز الأخير في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما إذ حقق أمس الخميس 436 جنيها فقط، وجاء إجمالي إيراداته على مدار 26 أسبوع عرض بالسينما بنحو 43 مليونا و576 ألف جنيه.

إيرادات فيلم «الخميس اللي جاي» في 10 أسابيع عرض

وجاء إجمالي إيرادات فيلم «الخميس اللي جاي»، على مدار 10 أسابيع عرض بالسينما، بنحو 3 ملايين و938 ألفا و636 جنيها، بطولة عمرو عبد الجليل، مي كساب، بيومي فؤاد، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.

إثارة وفانتازيا في «الخميس اللي جاي»

تدور قصة فيلم «الخميس اللي جاي»، في إطار كوميدي يحمل مزيجا من التشويق والمفاجآت، من خلال مكان مهجور يحمل اللعنات لكل من يقترب منه، وعلى بعض الأشخاص معرفة ماذا يحدث وتفسير الأزمات التي يمرون بها.