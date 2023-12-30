«Aquaman 2» يتراجع إلى المركز الثالث في شباك تذاكر السينما الأمريكية

تراجع فيلم «Aquaman and the Lost Kingdom» من المركز الأول إلى المركز الثالث في شباك التذاكر الأمريكي، وذلك في يومه السابع بدور العرض السينمائي، وحقق الفيلم إيرادات 58.3 مليون دولار في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وفي السينمات العالمية، حقق الجزء الثاني من فيلم «Aquaman» إيرادات بلغت 80.2 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم إلى 138 مليون دولار على مدار 7 أيام.

«Aquaman and the Lost Kingdom» يفشل في شباك التذاكر

ويمثل فيلم «Aquaman and the Lost Kingdom» فشلا ذريعا في شباك التذاكر العالمي، مقارنة بالجزء الأول من الفيلم الذي جرى طرحه في 2018، وحقق إيرادات في شباك التذاكر تجاوزت المليار دولار، من بينها 335 مليون دولار في السينمات الأمريكية و816 مليون دولار في السينمات حول العالم.

وبلغت ميزانية الجزء الثاني من الفيلم 215 مليون دولار، وهو يحمل توقيع المخرج جيمس وان، ويجمع في بطولته عددا من نجوم هوليوود من بينهم: جايسون موموا، آمبر هيرد، باتريك ويلسون، دولف لندجرين ويحيى عبد المتين الثاني.