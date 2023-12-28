عرض فيلم «بحر الماس» لأول مرة في مصر ضمن فعاليات مهرجان السينما الفرنكفونية

يعرض مساء اليوم فيلم بحر الماس، لأول مرة في مصر بمسرح الهناجر بدار الأوبرا، في الساعة السادسة والنصف، ضمن فعاليات مهرجان السينما الفرنكفونية في نسخته الثالثة ويعقب العرض ندوة عن الفيلم بمشاركة نجوم وصناع الفيلم.

معلومات عن فيلم بحر الماس

و كان قد عُرض فيلم بحر الماس مؤخرا بدور العرض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والأردن ودول الخليج في أكثر من 45 دار عرض سينمائي ولاقى إقبالا كبيرا من الجمهور.

ويدور فيلم بحر الماس في قالب من الكوميديا والأكشن من خلال اختفاء ماسة ثمينة وتحدث خلال البحث عن الماسة مفارقات كوميدية طريفة وأكشن.

فيلم بحر الماس يجمع بين نجوم من مصر والسعودية وتم تصويره في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء وهو عن قصة للدكتور عاطف عبد اللطيف.

فيلم بحر الماس من بطولة عاطف عبد اللطيف وعبد الرحيم حسن وندى بهجت وشيري مجدي وشعيفان محمد، شيماء الفضل، سماح زيدان، طلال الشمري، والفيلم قصة عاطف عبد اللطيف، معالجة وسيناريو وحوار «جوزيف فوزي، نورشان عمر» وتصوير مايكل جورجي ومن إخراج سيف يوسف.