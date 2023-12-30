ناقد موسيقي لـ«ملعب الفن»: مطربو مصر أوقفوا نشاطهم بنهاية 2023 تأثرا بالحرب على غزة

قال الناقد الموسيقي محمود فوزي، إنَّ عام 2023 على مستوى الإنتاج الموسيقى كان جيداً خلال الأشهر التسعة الأولى، ليتراجع من ناحية الكم في الربع الأخير من العام، متأثراً في ذلك بالأحداث الجارية، خاصة حرب غزة والتوترات الإقليمية.

وأضاف «فوزي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، والمذاع على راديو «أون سبورت إف إم»: «توقفت الحياة الموسيقية على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنتهي، وكان موقفا نبيلا من مطربي مصر ونعتبره منتهى النبل، وتم إلغاء العديد من المهرجانات الفنية أو تأجلت ومصر كانت الوحيدة التي أوقفت نشاطاتها الفنية».

اختفاء «تامر» و«الهضبة» عن المشهد الغنائي.. ولا ندين من شارك بحفلات خارج مصر

وتابع الناقد الموسيقي: «أغلب الأغاني إيقاعاتها لا تتلاءم مع الأحداث ما دفع العديد من الفنانين لإيقاف الحفلات وعدم إصدار أعمال غنائية جديدة، واختفاء تامر حسني وعمرو دياب عن المشهد لفترة طويلة، ولا ندين من عمل حفلات خارج مصر لالتزاماته التي يجب الوفاء بها واضطرارهم للعمل».

واستطرد: «آخر 3 شهور من العام لم يكن بها إنتاج موسيقي، وقبل ذلك كانت الحياة الفنية تسير بوتيرة جيدة، وقرار عمرو دياب بالإفراج عن ألبومه كامل بنهاية العام بسبب التضرر من نشر أغاني منفردة، والذي بدأ العام بأغاني أيضاً».