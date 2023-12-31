محمد عدوي لـ«ملعب الفن»: مسلسل «تحت الوصاية» كانت فكرته مبهرة وجريئة

قال الكاتب الصحفي محمد عدوي، إن التنوع الدرامي في عام 2023، كان مهمًا في الفترة الأخيرة، والذي شهد تفاعلاً كبيرا من المشاهدين مثل مسلسل «تحت الوصاية» الذي أحدث ضجة كبيرة خلال فترة عرضه، مشيرًا إلى أن عرض المسلسل في ذلك الوقت، كانت فكرة مبهرة، وجريء في توقيته وأداء الفنانة منى زكي كان مبدعًا.

وأضاف «عدوي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الإعلامي مصطفى عمار، أنه لا شك أن عمل مسلسل «تحت الوصاية» كان استثنائي، وكان له أثر عظيم على المتفرج، ماساعد بشكل كبير من تحرك الدولة في النظر إلى قانون الوصاية لافتًا إلى أن المسلسل عبر عن الدور الحقيقي للفن المصري قائلا: «الفن المصري لم يثبت لمتفرجيه أنه موجود فقط، بل يعمل على توصيل رسالة وتأثير».

وأشار محمد عدوي، إلى أن من بين التنوع الدرامي الذي كان في عام 2023، مسلسل «رسالة الإمام» للفنان خالد النبوي، ومسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، والذي استفاد منه المشاهد العادي، والمكتبة الدرامية قائلا: «الدراما تصنع جيلا جديدا ووعيا مؤثرا للمشاهدين».