بيكهام وسيلينا جومير الأبرز.. أفلام وثائقية عن السيرة الذاتية لمشاهير العالم

احتلت أفلام السيرة الذاتية مكانة خاصة في السينما، فهي من الأعمال التي تجذب انتباه الجميع حول العالم، حيث يكون الجمهور دائماً متشوقاً لمعرفة تفاصيل الحياة الشخصية لنجومهم المفضلين بعيداً عن أضواء الشهرة.

تأخذنا أعمال السيرة الذاتية في رحلة مثيرة وملهمة لاكتشاف حياة الأشخاص وراء الكواليس، وتعلمنا منها أن النجاح لا يأتي بدون تحديات، وأن القوة والإرادة يمكنهما تحقيق المعجزات.

وشهدت الساحة الفنية مؤخرًا إنتاج العديد من سير الأعمال الوثائقية لأشهر الشخصيات العالمية التي كشفت بعض الأسرار والصراعات والانتصارات التي جعلتهم من هم عليهم الآن، بما في ذلك:

فيلم مايكل جي فوكس: ما زال

صدر في 12 مايو 2023 يروي مايكل جي فوكس في وثائقية still التحديات التي واجهها منذ تشخيصه بمرض باركنسون الذي لا يُشفى عندما كان في التاسعة والعشرين من عمره.

يتضمن الفيلم عناصر وثائقية وأرشيفية حول قصة صعوده إلى الشهرة في هوليوود في الثمانينيات ومسيرته المهنية وآلامه وأفراحه التي شهدها خلال حياته الاستثنائية، وحقق تقييمًا 8.1/10 على موقع IMDB.

فيلم سيلينا جوميز: عقلي وأنا

صدر الفيلم في عام 2022، وتبدأ أحداثه عام 2016، عندما كانت في الثالثة والعشرين من عمرها في ذلك الوقت، وتروي جوميز المشاكل الصحية والنفسية التي مرت بها، مثل إجرائها عملية زراعة كلى في عام 2017 بسبب مضاعفات مرض الذئبة المناعي الذاتي التي تعاني منه، وانفصالها النهائي عن جاستن بيبر، والتصالح مع عائلتها بعد إصابتها بالذهان، ودخلت أيضًا مصحة نفسية بعد تشخيصها بالاضطراب ثنائي القطب، ووثقت جهودها في إزالة الوصمة المتعلقة بالأمراض العقلية. وحقق تقييمًا 7.4/10 على IMDB.

وثائقي ديفيد بيكهام

تم إطلاقه في 4 أكتوبر الجاري، ويكشف الفيلم أسرار حياة بيكهام القائد السابق لمنتخب إنجلترا في كرة القدم وحياته الخاصة في حلقات مدتها أربع ساعات.

تتناول المواضيع علاقته بالمدرب السابق لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون، وزواجه الذي استمر لمدة 24 عامًا من زوجته فيكتوريا بيكهام.

ارتفع عدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي لديفيد بيكهام بما يقرب من نصف مليون منذ إصدار العرض الترويجي لحياته، وفقًا لتحليل بيانات Social Blade بواسطة Casino Alpha. ويروي الوثائقي قصة صعود بيكهام من طفل موهوب في شرق لندن إلى أشهر لاعب كرة قدم في العالم، ويتضمن مقابلات مع زوجته وعائلته وزملائه السابقين.

يستكشف الفيلم أيضًا أصعب لحظة في مسيرة بيكهام المهنية، عندما تم طرده خلال مباراة كأس العالم 1998 ضد الأرجنتين، والإساءة التي تعرض لها هو وعائلته نتيجة لذلك، والاكتئاب الذي أعقب ذلك. وفي غضون أيام قليلة فقط من عرضه، بلغ تقييمه 8.5/10 على IMDB.

فيلم جينيفر لوبيز: منتصف العمر

تم عرضه عام 2022، ويسلط الضوء على حياة لوبيز المهنية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك صناعة فيلم Hustlers والترويج له وما وراء الكواليس في عرض Super Bowl Halftime Show الذي ترأسته مع شاكيرا، كما يقدم لمحة عن حياتها الشخصية، بما في ذلك ظهور قصير لخطيبها بن أفليك.

ولم يتم ذكر خطيبها السابق أليكس رودريجيز، إذ لقد انفصلا في أبريل 2021، وحقق تقييمًا 6.6/10 على IMDB.