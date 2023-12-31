هل يٌسبب الفيروس المخلوي التنفسي مشاكل صحية خطيرة؟.. طبيب يوضح طرق العلاج

تتزايد معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية في هذه الفترة، وتستمر حتى شهر فبراير المقبل، من بينها الفيروس المخلوي التنفسي، الذي يصيب الكثير من الأشخاص في مختلف دول العالم، لكنه ليس خطيرا بحسب ما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

هل يسبب الفيروس المخلوي التنفسي مشاكل صحية خطيرة؟

البعض يتساءل هل يسبب الفيروس المخلوي التنفسي مشاكل صحية أكثر خطورة؟، فبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة، فإن الفيروس ليس خطيرا لكنه يسبب عدوى تصيب الإنسان.

الدكتور محمد عبدالعال، أخصائي المناعة والوقاية، أجاب لـ«الوطن»، على التساؤل، مؤكدا أن الفيروس المخلوي التنفسي، من الممكن أن يسبب مشاكل صحية أكثر خطورة، من بينها الالتهاب الرئوي، والتهاب القصيبات، عدوى في الرئتين، والتهاب المسالك الهوائية الصغيرة في الرئة.

أخصائي المناعة والوقاية، أوضح أن الفيروس المخلوي التنفسي، هو السبب الأكثر شيوعا لالتهاب القصيبات والالتهاب الرئوي لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام، ويمكن أن يتسبب في دخولهم المستشفى للعلاج، حال معاناتهم من صعوبة التنفس.

بحسب الدكتور محمد عبدالعال، فإن كبار السن، وضعاف المناعة، قد يحتاجون إلى دخول المستشفى حال إصابتهم بالفيروس المخلوي التنفسي، وإذا كانوا يعانون من صعوبة في التنفس أو الجفاف، حيث يحتاجون إلى أكسجين إضافي.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة، أكدت أن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي، تتمثل في سيلان الأنف، السعال، انخفاض في الشهية، العطس، والحمى.

وبحسب أخصائي المناعة فإنه يمكن تخفيف حدة الأعراض باستخدام مخفضات الحمى ومسكنات الألم، فضلا عن شرب كمية كافية من السوائل، لمنع الجفاف.