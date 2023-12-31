جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري بالسويس.. علمي وأدبي

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي «أدبي وعلمي» للفصل الدراسي الأول 2024، والتي تبدأ اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 وتستمر حتى الثلاثاء 9 يناير 2024.

وأشارت المنطقة الأزهرية في بيان، إلى أن الامتحانات ستجرى شفويًا في القرآن الكريم والحديث، بينما امتحان الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص فقط بالمعاهد الأزهرية النموذجية والخاصة.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي الأزهري بالسويس «أدبي»

الأحد 31 ديسمبر: البلاغة، ومدتها ساعة ونصف فترة أولى، والفترة الثانية المنطق، مدة اللجنة ساعة ونصف.

الاثنين 1 يناير: القرآن ومدته ساعة ونصف، والصرف ومدة اللجنة ساعة ونصف.

الثلاثاء 2 يناير: اللغة الأجنبية ومدة اللجنة ساعتان ونصف، والإنشاء لمدة ساعة.

الأربعاء 3 يناير: مادة الجغرافيا لمدة ساعة ونصف والثقافة الإسلامية لمدة ساعة ونصف .

الخميس 4 يناير: مادة الأدب والنصوص والمطالعة ومدة اللجنة ساعة ونصف، والتربية الفنية ساعة.

السبت 6 يناير: النحو ساعة ونصف والتوحيد ساعة ونصف

الإثنين 8 يناير: التفسير وعلومه لمدة ساعة ونصف، والتاريخ ساعة ونصف

الثلاثاء 9 يناير: الحديث وعلومه ساعة ونصف واللغة الأجنبية الثانية ساعة ونصف

جدول امتحان أولى ثانوي أزهري.. «علمي»

الأحد 31 ديسمبر: امتحان البلاغة ومدته ساعة ونصف، والهندسة ساعة ونصف.

الاثنين 1 يناير: القرآن الكريم ومدة اللجنة ساعة ونصف والصرف فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 2 يناير: اللغة الأجنبية ومدة اللجنة ساعتان ونصف والإنشاء ومدة اللجنة ساعة، التفسير وعلومه ومدته ساعة ونصف، والفيزياء ساعة ونصف.

الأربعاء 3 يناير: الكيمياء لمدة ساعة ونصف فترة أولى، وفترة ثانية الثقافة الإسلامية لمدة ساعة ونصف.

الخميس 4 يناير: الأدب والنصوص والمطالعة لمدة ساعة ونصف فترة أولى، وفترة ثانية التربية الفنية لمدة ساعة.

السبت 6 يناير: فترة أولى النحو لمدة ساعة ونصف، وفترة ثانية التوحيد ساعة ونصف.

الاثنين 8 يناير: فترة أولى التفسير وعلومه لمدة ساعة ونصف وفترة ثانية الفيزياء ساعة ونصف.

الثلاثاء 9 يناير: الحديث وعلومه ومدته ساعة ونصف، والأحياء ساعة ونصف.