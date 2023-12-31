عاجل.. «أمطار تضرب 8 محافظات».. تفاصيل حالة الطقس ليلة رأس السنة

تشهد العديد من المحافظات خلال الساعات القادمة تأثير ظاهرة جوية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة على محافظات السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، تتعرض 13 محافظة وهي «الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، الإسماعلية، القليوبية، السويس» إلى الشبورة الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية وتستمر 4 ساعات بدايةً من الساعة 4 فجر ليلة رأس السنة حتى الـ8 صباحًا من العام الجديد، مع تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وعن فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة، تشهد محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، المنوفية، الشرقية» فرص سقوط أمطار تصل إلى نسبة 40% على مدار اليوم.

فيما سجلت أقصى درجة حرارة للعظمى في محافظات جنوب الصعيد «الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، قنا، سوهاج» 26 درجة مئوية، بينما سجلت أقل درجة حرارة للعظمى في محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي: «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ» 20 درجة مئوية.